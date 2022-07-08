Складной электромобиль CT-1 появится на дорогах общего пользования

Серийное производство двухместного автомобиля-трансформера начнется в 2024 году

Складной электромобиль CT-1 — детище израильского стартапа City Transformer. Презентация мини-автомобиля состоялась в сентябре 2021 года на Мюнхенском автосалоне. Как стало известно, уже в 2024 году первые товарные образцы CT-1 появятся на дорогах общего пользования. С запуском в серию израильтянам поможет французский поставщик инженерных услуг Segula Technologies. Компании подписали соглашение о стратегическом альянсе.

Что касается самого CT-1, то главная его «фишка» — изменение ширины кузова. Это делает его привлекательным для жителей больших городов с узкими улочками и переполненными парковками. В сложенном состоянии его ширина составляет 1000 мм. Тогда как во время движения она достигает 1480 мм. Люфт в 480 мм «обеспечивают» колеса. При движении они выдвигаются для большей устойчивости, а на стоянке — убираются в кузов. Несмотря на компактные размеры CT-1 предлагает двухместный салон с кондиционером и подушками безопасности.

Технические характеристики мини-электромобиля не уточняются. При этом сообщается, что небольшой электромотор позволяет разгоняться до 90 км/ч. Запас хода составляет 180 км. Снаряженная масса — всего 590 кг.

Из интересного — минимальное количество элементов в конструкции. С учетом механизма складывания их всего 1,5 тысячи, тогда как в обычном легковом автомобиле — более 10 тысяч. Это делает CT-1 весьма привлекательным для производителей.

Заявленный ценник модели — 16 тысяч евро. При оформлении предзаказа складной мини-электромобиль обойдется владельцу на 3,5 тысячи дешевле. Для этого нужно оставить заявку прямо сейчас, внеся аванс в размере 150 евро.