Volvo XC60 та Volvo XC40 – бестселлери в сегменті преміальних середньорозмірних SUV

Volvo Cars повідомляє, що за перше півріччя 2022 року у світі продано 291 301 авто. Це на 23.5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, що повязано з дефіцитом комплектуючих. Водночас зростає тренд на придбання електромобілів: їх частка склала 7,6% від загального обсягу продажів, що втричі більше ніж у першому півріччі минулого року. Майже кожен третій автомобіль Volvo, проданий протягом першої половини 2022 року, є електрифікованим (повністю електричним або плагін-гібридом).

Українці теж активно підтримують світові тренди: за перше півріччя 2022 р. частка електромобілів у продажах Volvo досягла рекордних 24%! Загалом же продано 219 автомобілів.

Volvo XC60 з результатом 74 авто став бестселлером у сегменті преміальних середньорозмірних SUV, а XC40 із 54 реалізованими авто – посів перше місце в сегменті преміальних компактних кросоверів. Традиційно, найбільшою популярністю серед моделей Volvo користується позашляховик XC90 з 76 проданими авто.

Артем Ткаченко, бренд-директор Volvo в Україні, зазначає: «Після початку паливної кризи в Україні попит як на електрокари, так і на плагін-гібриди, збільшився у декілька разів: продажі повністю електричного XC40 Recharge та плагін-гібрида XC60 Recharge зросли в порівнянні навіть з довоєнним періодом. Наразі всі моделі Volvo доступні для замовлення у виробництво».

Очікується, що вже у липні цього року в Україні з’явиться оновлений флагман Volvo XC90 із вбудованими сервісами Google та збільшеним на 40% запасом ходу для плагін-гібридної версії. А у вересні презентують одномоторну модифікацію виключно електричного кросовера C40 Recharge із запасом ходу 450 км.

У Volvo Cars переконані, що найближчими місяцями дефіцит комплектуючих буде подолано і виробництво лише зростатиме, що дозволить задовільнити незмінно високий попит на автомобілі Volvo в усьому світі. Кількість замовлень у червні підтверджує особливу популярність лінійки Volvo Recharge – таку назву мають всі автомобілі бренду з повністю електричною або плагін-гібридною силовою установкою: XC60 Recharge – реалізовано 18 275 авто, XC40 Recharge – 10 194 авто та XC90 Recharge – 9 949 авто.

Тенденції щодо продажів автомобілів Volvo підсилюють амбітність планів Volvo Cars: здійснити повну електрифікацію свого модельного ряду. Компанія прагне вже до 2030 року виробляти виключно електромобілі, а до 2025 року такі авто мають становити половину обсягу продажів Volvo.

Volvo Cars у 2020–2021 роках

За дванадцять місяців із липня 2020 року по червень 2021 року Volvo Car Group зафіксувала операційний прибуток у розмірі 22,5 млрд шведських крон (14,3 млрд шведських крон у 2019 році). Дохід за цей період становить 292,1 млрд шведських крон (274,1 млрд шведських крон), тоді як світові продажі досягли 773 000 автомобілів.

Про Віннер

Група компаній Віннер понад 29 років проводить успішну діяльність в Україні, є офіційним імпортером всесвітньо відомих автомобільних брендів Ford, MG, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley. Наша дилерська мережа пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у понад 60-ти дилерських центрах та сервіс партнерах в Україні. Крім автомобільної дистрибуції і роздрібної торгівлі Віннер здійснює лізингову діяльність, а також будує й обслуговує комерційну нерухомість. Група компаній Віннер націлена бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального бізнесу. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua.