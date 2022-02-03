Посмотрите на огромную коллекцию микромобилей, спрятанную в одном из подвалов Лондона

Она принадлежит мужчине по имени Гэри Хиллман

Это одна из наиболее уникальных коллекций, которую нам когда-либо приходилось видеть. Мы привыкли к тому, что многие собирают классические модели или спорткары, но увидеть в одном месте такое количество маленьких машинок, которые еще называют баблкарами — настоящая удача.

Она хранится в одном из старых подвалов Лондона и принадлежит коллекционеру Гэри Хиллману. Мужчина гордится большим разнообразием микромашинок, которые ему удалось собрать. А также отдельными нестандартными моделями и безумными проектами кастомайзера Джорджа Барриса.

Общее количество находящихся в коллекции экземпляров мужчина не называет, зато охотно рассказывает про каждый из них. Ему принадлежат микроавтомобили Peel, включая оригинальный Trident и единственный существующий прототип трехколесного микромобиля-мотоколяски P50 с одним колесом спереди, а не сзади, как у серийной модели. Так же в коллекции Хиллмана Scootacar Mk1 1950-х годов, оригинальная Rytecraft 1930-х, единственная существующая Lambretta Mink, более сотни педальных автомобилей и два моноколеса, родом из 30-х годов XX века.

Категория «безумных» экспонатов представлена трехколесных скоростным катером Энди Сондерса, желудем Элвина из фильма «Элвин и бурундуки» от Джорджа Барриса, трайком Sidewinder V8, багги Sand Draggin и Pool Hustler.