Skoda Superb 2023 выехала на тесты в серийном кузове (фото)

Во время прохождения дорожных тестов в объективы фотошпионов попали закамуфлированные прототипы четвертого поколения Skoda Superb. Примечательно то, что им удалось сделать снимки новинки как в кузове лифтбэк, так и универсал.

Ранее в сети уже появлялись фото тестовых мулов новинки, но на этот раз модель выехала на испытания в серийном кузове и без лишних фальшпанелей. Судя по снимкам, новый Superb сохранит те же пропорции, что и у актуальной версии. Длинная колесная база и увеличенный задний свес намекают на то, что модель немного прирастет в размерах, тем самым став самой крупной в сегменте.

Оптика и оформление передней панели Шкода Суперб схожи с актуальной Octavia. Инсайдеры утверждают, что на кузове появятся элегантные выштамповки, что придаст модели более премиальный вид. В оснащение салона войдет новая цифровая приборная панель и современная мультимедийная система. Также ожидается появление новых систем помощи водителю.

Базироваться четвертое поколение флагмана марки будет на модернизированной версии платформы MQB. В моторную гаму включат гибридную силовую установку. Она будет доступна в двух вариантах мощности. Дебют модели состоится до конца этого года, а в продажу она поступит в начале 2023-года.