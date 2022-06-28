Посмотрите на современную версию индикара 1930-х годов (видео)

Автомобиль построил фанат старых гоночных автомобилей IndyCar

YouTube-канал Barcroft Cars опубликовал видео «реплики» индикара 30-х годов прошлого века. Родстер под названием Dutchie построил голландец по имени Франс. Давний поклонник старых гоночных автомобилей IndyCar, он решил создать не просто реплику, а собственный гоночный болид.

Основной для него стал Nash 88 1930-х годов, который Франс нашел в Северной Каролине и отправил в Нидерланды. Работа над Dutchie продолжалась четыре года. Под оригинальным кузовом, дизайн которого разработал владелец переделки, сохранились оригинальный двигатель, коробка передач и трансмиссия.

Конструкция кузова довольно проста — стальная рама, на которую навешаны кузовные панели. «Нос» родстера напоминает средневековый рыцарский шлем, над которым возвышается крылатая фигурка. Корма сохранила очертания, характерные для индикаров первых гонок серии.

«Я использую машину, когда у меня хорошее настроение, и это довольно часто. Большинство людей улыбаются и спрашивают, что это такое. Они удивлены, что я построил его сам. Людям это нравится, и мне это нравится», — рассказал Франс.