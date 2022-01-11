Mercedes-Benz – №1 в Украине: рекорд по продажам и первое место в премиум-сегменте!

Компания «АвтоКапитал», официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Украине (Корпорация УкрАВТО) подводит итоги 2021 года в легковом и коммерческом сегментах, а также в сфере сервисного обслуживания.

2021 год стал для бренда Mercedes-Benz самым успешным за всю историю компании «АвтоКапитал» в Украине – 2857 легковых и 557 малотоннажных коммерческих автомобилей Mercedes-Benz были переданы покупателям. Кроме того, самым успешным прошлый год стал и для подразделения сервисного обслуживания – продажи запасных частей и аксессуаров так же обновили свой рекорд.

Легковое подразделение бренда Mercedes-Benz в Украине завершило 2021 год, возглавляя украинский премиум-сегмент в условиях непростой ситуации во всем мире, обусловленной дефицитом полупроводников. Этот успех был стабильным на протяжении года – несмотря на серьёзную конкуренцию в рамках немецкой тройки по итогам года звездный бренд финишировал на первой строке. Согласно данным Ассоциации «Укравтопром», Mercedes-Benz занял 12-ю строчку в рейтинге самых продаваемых брендов в Украине.

Легковой сегмент

Лучшие показатели продаж продемонстрировало семейство внедорожников GLE, GLE Coupe и GLS с общим объемом продаж – 1698 единиц, за ним идёт представительский седан S-Класса (380 единиц). Стоит отдельно отметить невероятный успех нового S-Класса – впервые в истории компании в Украине продажи седана превысили 300 проданных автомобилей! Рекордные результаты продаж показал и G-Класс, замыкая «пятерку» лидеров с отметкой в 273 единицы. Украинские клиенты являются страстными поклонниками высокодинамичных моделей Mercedes-AMG, которые были переданы им в количестве 374 единиц за 12 месяцев.

Новый суббренд Mercedes-EQ с полностью электрическими моделями EQC и EQA отпраздновал свой выход на рынок в начале прошлого года впечатляющим итоговым результатом продаж в количестве 114 единиц. При этом, несмотря на то, что в три раза были увеличены производственные квоты, спрос на модели EQ превышал предложение. Для удовлетворения высокого спроса клиентов на модели этого сегмента на 2022 год удалось зарезервировать более 350 электромобилей.

«В 2021 году мы уверенно превзошли рекордные показатели предыдущего года и стали бесспорным лидером премиальных автомобилей на рынке Украины. В юбилейный для нас год – 20 лет со дня основания представительства в Украине – нам удалось второй год подряд подтвердить свое лидерство. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить нашу команду по всей Украине за этот выдающийся результат. Основными драйверами продаж традиционно стал класс больших внедорожников и, конечно, наш флагман и самый продаваемый в мире седан представительского класса, S-Класс. В 2022 году мы хотим продолжить наш рост и в первую очередь мы ориентированы на укрепление позиции технологического лидера, учитывая линейку инновационных премиальных электромобилей и их беспрецедентную популярность у наших клиентов» – отметил Валерий Анохин, генеральный директор компании «АвтоКапитал», комментируя итоги 2021 года.

В 2021 г. украинским клиентам Mercedes-Benz были представлены 5 новых премьер, которые стали неотъемлемым слагаемым общего успеха. Череда премьер продолжится и в 2022 г. – в первой половине года поклонники марки увидят сразу три новинки семейства Mercedes-EQ: электрический седан класса люкс EQS, электрический седан бизнес-класса EQE и компактный кросcовер EQB. Кроме того, во второй половине года будет представлено абсолютно новое поколение кроссовера GLC.

Коммерческий сегмент

Ситуация в сегменте коммерческих автомобилей также складывалась для Mercedes-Benz благоприятно. В 2021 году продажи автомобилей Mercedes-Benz легкого коммерческого сегмента (557 единиц) выросли на 19%, превысив рекорд, установленный в 2019 г. Благодаря обновлению V-Класса и Vito, а также стабильному спросу на Sprinter в разных модификациях, бренд существенно улучшил конкурентные преимущества на рынке легких коммерческих автомобилей. Движущими факторами роста в прошлом году стали новые комплексные решения в разных сегментах (включая различные кузовные надстройки и модификации, финансирование и страхование) и увеличение продаж корпоративным клиентам. Премиальный минивен V-Класса (160 единиц) стал неоспоримым лидером рынка среди люксовых коммерческих автомобилей.

«Инновационное третье поколение Sprinter неизменно пользуется высоким спросом и в 2021 году продемонстрировало значительный рост продаж по сравнению с конкурентами, а также собственным прошлогодним результатом. V-Класс и Vito так же пользуются популярностью среди украинских покупателей. В качестве основной своей задачи мы видим предложение премиальных транспортных решений, надежных автомобилей с широкими возможностями индивидуализации, которые соответствуют ожиданиям и запросам клиентов. Мы добились лучших результатов продаж и это позволяет нам войти в новый год с глубокой уверенностью в дальнейших успехах на рынке», – говорит Валерий Анохин, генеральный директор компании «АвтоКапитал».

Сервисное обслуживание

В 2021 году в сфере сервисного обслуживания приоритетным направлением по-прежнему оставалось повышение качества сервисных услуг, наравне с максимальной лояльностью в ценовой политике. Это позволило завершить год с рекордными показателями по продажам запасных частей, при этом была достигнута динамика продаж в размере 10% к 2020 году, а в абсолютном выражении показатель продаж является рекордным начиная с 2014 года. Кроме того, на 16% увеличилось количество автомобилей, которые были обслужены в официальной дилерской сети. Ведущую роль сыграли программы “Премиум Сервис” и “Премиум Сервис Плюс”, которые позволили клиентам существенно экономить на обслуживании. Также значительной вехой являются пакетные предложения по диагностике, сформированные по наиболее популярным запросам клиентов. В дополнение к существующим, в качестве пилотного проекта была запущена программа “Спринтер Про”, оказавшая благоприятное влияние на уровень лояльности клиентов к сервисной сети Mercedes-Benz. Все эти программы останутся актуальны и в 2022 году.

Благодаря политике индивидуальной комплексной поддержки корпоративных партнеров и отлаженному менеджменту в течении 2021 года количество fleet-клиентов удалось увеличить на 43%! При этом, на сегодняшний день суммарный парк ключевых клиентов, которые пользуются сервисными контрактами, составляет 1634 автомобиля. Для удобства клиентов грузовых и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, которые ведут бизнес на левом берегу Киева и Киевской области, была открыта сервисная локация на Броварской окружной.

С целью оперативного мониторинга уровня удовлетворённости клиентов качеством полученных услуг, а также быстрого реагирования на отзывы, была внедрена онлайн-система 5 Star Rater – программа опроса клиентов официальной сервисной сети Mercedes-Benz, функционирующая в автоматическом режиме.

Дилерская сеть

Дилерская сеть Mercedes-Benz в Украине находится на пути качественного развития с применением новой концепции автомобильного ритейла MAR2020 (Modern Architecture at Retail), предполагающей целый спектр различных технологий и решений не только в современной архитектуре дилерского центра, но и в новом подходе к процессу премиального обслуживания клиентов. В рамках новой концепции в данный момент ведется строительство новейшего инновационного центра в Киеве и активно осуществляется процесс диджитализации всех рабочих процессов. В первом полугодии планируется запуск конфигуратора – данный инструмент даст возможность потенциальным клиентам самостоятельно составить комплектацию выбранного ими автомобиля и узнать его стоимость, не выходя из дома. Кроме того, значительные усилия были приложены для подготовки дилерской сети к выводу суббренда Mercedes-EQ. Дилерская сеть компании «АвтоКапитал» насчитывает на сегодня 17 центров по продаже автомобилей легкового и коммерческого сегментов, из которых 12 получили лицензии на продажу электромобилей, а также 6 специализированных центров по продаже и сервису грузовой техники.