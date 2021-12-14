Соперник Renault Duster от Fiat «взорвал» рынок

Бюджетную новинку оценили в 20 590 долларов

Пикап Fiat Strada, который не так давно сменил поколение и соперничает с пикапом Renault Duster Oroch, пользуется небывалым спросом. Это подтолкнуло марку на расширение линейки и выпуска его улучшенной версии.

Теперь пикап предлагается покупателям не только с механической коробкой передач, но и с вариатором. Последний положен только вариантам с 1,3-литровым атмосферным двигателем, который к тому же привели в соответствие экологическим нормам. Его отдача составляет 98 л.с. против прежних 101 л.с. Кроме того, пикап по-прежнему можно купить с 1,4-литровым мотором мощностью 88 л.с. и передним приводом.

Fiat Strada с вариатором доступен в двух самых дорогих исполнениях — Volcano и Ranch. При этом последняя наиболее дорогая, именно она и получила статус топ-версии. От обычной она отличается шильдиками на корме и передних крыльях, подножками, окрашенными в черный корпусами боковых зеркал и 15-дюймовыми колесными дисками.

Салон у Fiat Strada Ranch двухцветный — черно-коричневый. В списке оборудования значатся система мультимедиа с сенсорным дисплеем, камера заднего вида и четыре подушки безопасности.

За пикап в версии Volcano с вариатором просят 19 700 долларов. За новую топовую версию Ranch придется отдать 20 590 долларов.