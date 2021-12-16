Соперника Toyota Prado от Ford впервые показали на официальных фото

Новинка составит конкуренцию Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и Isuzu MU-X

В минувшем месяце Ford представил новое поколение среднеразмерного пикапа Ranger. Он известен во многих странах и пользуется невероятным спросом. Мало кто знает, что у этой модели есть не столь популярный родственник – внедорожник Everest. Автомобилю, который выпускается с 2003 года, также подготовили новую генерацию.

Презентовать новинку планируют в первом квартале 2022 года, а пока производитель опубликовал видео, где засветил прототип обновленного внедорожника. Несмотря на то, что тестовый мул покрыт плотным камуфляжем, скрыть его очевидное сходство с пикапом американской компании не удалось. Третьему поколению внедорожника досталась решетка радиатора, фары и бампер, аналогичные Форд Рейнджер.

Кома выглядит неизбито. Здесь установлены L-образные фонари с оригинальным наполнением, которые визуально объединены между собой темной глянцевой планкой. Также присутствует крупный спойлер на крыше и массивный бампер. В профиль Форд Эверест смотрится очень внушительно. Это достигается за счет коренастых подножек, широких колесных арок и высокому дорожному просвету.

Салон не показан на этом промо-ролике. Ожидается, что он повторит по своему оснащению родственный пикап. В движение новинку будет приводить 3,0-литровый дизельный турбодвигатель V6. Также предложат версии с 2,0-литровым битурбированным мотором. Будут ли доступны варианты с бензиновыми моторами и гибридными силовыми агрегатами, пока неизвестно. В продажу новая генерация рамного внедорожника поступит во второй половине 2022 года.