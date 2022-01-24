Спецтехника из Кременчуга ушла в Луганскую область

Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» на днях отгрузил партию машин в адрес КП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» Рубежанского горсовета, что в Луганской области. Это пять специализированных автомобилей.

Среди них два мусоровоза на шасси Dayun CGC1120 – один АТ-4022 c боковой загрузкой и бункером на 12 м куб., и один АТ-4024 с системой сменных кузовов, с контейнером на 7 м куб. и грузоподъемностью 6000 кг.

Третья машина – рычажно-телескопическая автовышка Socage DA324 на шасси Dayun CGC1100, с рабочей высотой подъема 24 м, горизонтальным вылетом 11 м и люлькой на 250 кг. И наконец, это самая свежая разработка предприятия – дорожная комбинированная машина АТ МДК на шасси Dayun CGC1140.

Она укомплектована пескосолеразбрасывательным и поливомоечным оборудованием, а также отвалом для уборки снега. Самосвальная платформа – 8-кубовая. Емкость бункера для песка – 5,0 м куб. Максимальная ширина рабочей зоны – 12 м. Средняя плотность посыпки составляет 0,4 г/м.

Емкость цистерны для полива – 7 м куб. Ширина обработки при мойке – 8,5 м. Максимальная ширина поливки достигает 20 м. Рабочее давление поливомоечного оборудования – 1,0 МПа.