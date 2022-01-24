MAN втрое увеличит производство грузовиков

На днях в Кракове состоялась торжественная церемония по закладке фундамента новых производственных корпусов завода MAN, которые должны быть запущены уже в сентябре 2022 года. Общие инвестиции составят 130 млн евро. Территория предприятия увеличится с 24 до 41 га. Здесь возведут еще два цеха: один площадью в 16 000 м кв., для выпуска кабин, а второй – на 10 000 м кв., под Центр модификации грузовиков в соответствии с запросами клиентов (Truck Modification Center).

Все это позволит втрое увеличить производственные мощности польского завода – до 300 автомобилей и кабин в сутки. Будет введен трехсменный режим, а штат увеличен в три раза, что позволит создать до 1500 новых рабочих мест.

«Расширение завода — ключевой элемент нашей трансформации. Наши изменения в производственной сети сделают нас значительно более конкурентоспособными в эти непростые времена. В Кракове мы создаем чрезвычайно гибкую площадку, которая позволит нам производить все, от легких до тяжелых грузовых автомобилей на одной производственной линии», — отметил председатель правления MAN Truck & Bus SE, Александр Власкамп.

Отметим, что новая стратегия трансформации NewMAN была утверждена еще в апреле 2021 года. Главной ее целью является увеличение выручки компании MAN Truck & Bus до 1,7 млрд евро.