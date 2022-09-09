Спорткар Porsche 911 превратили в кемпер (фото)

На дорогах Германии первые кемперы Porsche появится в ноябре 2022 года

Удивить кого-то «домом на колесах» на базе фургона или пикапа довольно сложно, то ли дело спортивное купе с палаткой на крыше, например, Porsche 911. К ночлегу у озера «двухдверку» подготовило подразделение Porsche Tequipment, отвечающие за фирменные аксессуары и обновления моделей немецкой марки.

Разработанная инженерами подразделения палатка представляет собой жесткий кофр размером 146x140x33 см. Масса конструкции — около 56 кг. Использовать ее можно как с поперечинами на крыше, так и без них. В первом случае максимальная допустимая нагрузка составит 190 кг, во втором — 140 кг.

Помимо Porsche 911, за исключением GT-модификаций, кабриолета и тарги, палатку можно установить на Macan, Cayenne, Panamera и Taycan, независимо от того есть у них рейлинги на крыше или нет. Но есть небольшой «минус» — передвигаться с ней можно на скорости до 130 км/ч.

Как утверждают в Porsche Tequipment, палатку можно использовать в любое время года. Она рассчитана на двух взрослых человек: размеры в разложенном виде 258 х 257 х 118 см, площадь пола — 210 х 130 см. Два боковых окна и одно в потолке обеспечивают прекрасный обзор. За комфорт отвечает матрас из пенопласта. Боковины оформлены в стилистике «911» и украшены логотипом марки.

Устанавливается палатка очень просто. Достаточно открыть запираемые предохранительные защелки короба и слегка приподнять жесткий кофр. Все остальное сделают стойки с газовым наполнением. Останется только закрепить палатку четырьмя встроенными стержнями.

Палатка доступна в двух цветовых решениях: черный/светло-серый и черный/темно-серый. В ближайшее время Porsche обещает предложить еще больше аксессуаров для кемпинга. В частности, одеяло с подогревом и органайзер для сумок и обуви.

В Германии палатка доступна для заказа по цене 4980 евро. Первые поставки ожидается в ноябре этого года.