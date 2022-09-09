Renault оголошує запуск модельного ряду Renault E-TECH на латиноамериканський ринок

Renault є родоначальником і займає передові позиції у сфері електромобільності з понад десятирічним досвідом у проектуванні, розробці, інжинірингу, виробництві і продажах з показником у більш як 450 000 повністю електричних транспортних засобів, якими користуються по всьому світу. У Європі модельний ряд Renault E-TECH склав 36% від автомобільних продажів у першій половині 2022 року.

Нині Renault несе свої надбання і досвід на ринки Латинської Америки, запускаючи модельний ряд Renault E-TECH, що включає повністю електричні легкові авто і легкі комерційні автомобілі. На додачу до Kwid E-TECH Electric, представленого у квітні 2022 року, Renault підтверджує появу Megane E-TECH Electric, Master E-TECH Electric і Kangoo E-TECH Electric у Латинській Америці у першій половині 2023 року.

“З нагоди наших Renault E-TECH 100% Електричних Днів ми раді оголосити про появу електромобілів Renault E-TECH Electric у Латинській Америці. Ринок електрокарів переживає справжній бум і Renault має усі можливості, щоб запропонувати клієнтам продукти, що задовольнять їх потреби. Наш модельний ряд E-TECH Electric відповідає сподіванням клієнтів, які прагнуть керувати транспортними засобами, що мають низькі експлуатаційні витрати і відповідають критеріям екологічної мобільності”, говорить Фабріс Камболів, головний операційний директор бренду Renault.

Kwid E-TECH Electric

У квітні цього року компанія Renault розпочала успішну програму передзамовлень на свій повністю електричний Kwid E-TECH Electric у Бразилії. Менш ніж за два місяці перша партія із 750 одиниць була повністю розпродана. Нині здійснюються поставки цих транспортних засобів першим клієнтам у парк Ібірапуера.

На електромобіль Kwid E-TECH Electric було оформлене передзамовлення у 23 бразильських штатах, на додачу до Федерального округу.

Електрокаром Kwid E-TECH Electric Renault розширить свій повністю електричний модельний ряд у Бразилії, а згодом й у інших латиноамериканських країнах. У Бразилії бренд керує найбільшою у країні дилерською мережею електрокарів і пропонує міжнародний досвід на правах родоначальника, що стояв біля витоків електромобільності.

Mobilize, бренд Групи Renault, що займається новими видами мобільності, і компанія Zarp Localiza, дочірнє підприємство бразильського лідера прокату компанії Localiza, що спеціалізується на послугах агрегатора, щойно оголосили підписання договору про придбання 200 одиниць Kwid E-TECH Electric за посередництвом Mobilize Financial Services. Ці транспортні засоби будуть запропоновані водіям Uber у місті Сан-Паулу. Водіям пропонуватимуться різні сервіси, зокрема й доступ до зарядних станцій, який можна замовити через застосунок Mobilize Charge Pass App.

Бренд Mobilize вже понад 20 років активно працює на ринках Латинської Америки через філіали Mobilize Financial Services. Бренд нової мобільності планує розширити свою присутність у регіоні, завдяки розвитку пропозиції «авто-як-послуги», починаючи з технологічних диспетчерських рішень і послуг прокату.

Megane E-TECH Electric

Компанія Renault ще більше активізувала свою електричну революцію завдяки новому Megane E-TECH Electric. Цей новий хетчбек має спортивний, але, одночасно, елегантний дизайн і поєднує повністю електричну тягу з універсальною дорожньою прохідністю. В Європі вже замовлено понад 30.000 одиниць Megane E-TECH Electric.

Спираючись на потужну платформу CMF-EV, розроблену спеціально для нових електромобілів, новий Megane E-Tech Electric прокладає шлях для «кардинально-електромобільної» і «чуттєво-технологічної» дизайнерської концепції, що надає новій моделі вишуканий і, при цьому, могутній характер. Поєднання рекордно просторого салону з оновленою ергономічністю дарує пасажирам незабутній досвід.

Master E-TECH Electric і Kangoo E-TECH Electric

Зараз, коли минуло вже 36 років з появи першого повністю електричного прототипа мікроавтобусу Master і 10 років з моменту першого офіційного продажу повністю електричного Kangoo Z.E, з більш ніж 70,000 проданих одиниць відтоді, компанія Renault закріпила за собою звання світового першопроходця і європейського лідера у сфері комерційних електричних автомобілів.

Бренд Renault оновлює свій модельний ряд повністю електричних легких комерційних автомобілів, починаючи з нового фургона Kangoo Van E-TECH Electric і нового 52 кВт⋅год Master E-TECH Electric для ще більшої гнучкості і свободи без жодних компромісів.

Повністю електричний Renault Master E-TECH буде представлений у двох версіях, Last Mile Van і Minibus, із запасом ходу в 200 км (згідно зі стандартом WLTPi), зручною зарядкою, до 13 m3 об’єму корисного навантаження і нульовим рівнем викидів.

Про Renault у Латинській Америці

Renault вже понад 80 років займається автомобілебудуванням у Латинській Америці і наразі виготовляє повну лінійку легкових авто і легких комерційних автомобілів у Аргентині, Бразилії і Колумбії. Бренд також будує двигуни у Бразилії і трансмісії у Чилі. Renault має торговельні представництва буквально у кожній країні Латинської Америки з розгалуженою мережею імпортерів та дочірніх підприємств. Renault Technology America є одним із інженерних центрів Renault світового рівня зі співробітниками у Аргентині, Бразилії та Колумбії.