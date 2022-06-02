Новинка Спорткупе Toyota GR 86 обзавелось еще одной спецверсией

Особое оранжевое купе для рынка США выйдет тиражом 860 единиц

Toyota выпустила специальную «оранжевую» версию заднеприводного спорткупе GR 86 — GR 86 Special Edition. Новинка предназначена исключительно для американского рынка. Помимо эксклюзивного цвета кузова Solar Shift купе выделяется матово-черными 18-дюймовыми колесными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4. Также ему досталась выхлопная система Gazoo Racing из нержавеющей стали с черными наконечниками. Дополняют образ двойные черные полосы на задних стойках крыши.

Версия GR 86 Special Edition основана на топовой комплектации GR 86 Premium. С конвейера она комплектуется адаптивными светодиодными фарами, задним спойлером, спортивными сиденьями с подогревом, цифровой приборной панелью и спортивным рулевым колесом.

Под капотом у особой версии стандартный атмосферный оппозитный мотор рабочим объемом 2,4 литра. Отдача агрегата — 235 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая механическая или автоматическая. Трехпедальные купе ускоряются от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды, двухпедальные — на 0,5 секунды дольше.

Стоимость Toyota GR 86 Special Edition не озвучивается. Учитывая ограниченный тираж в 860 единиц и эксклюзивный облик, ценник будет выше базовой версии GR 86 Premium.