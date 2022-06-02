Российский автопром бьет рекорды: падение производства на 85,4% за месяц

В апреле производство легковых автомобилей в России снизилось почти в 7 раз

В апреле 2022 года российский автопром выпустил всего 19,9 тысяч легковых автомобилей. Для сравнения в том же месяце 2021 года с конвейеров российских заводов, часть из которых простаивала из-за пандемии Covid-19, сошло около 136 тысяч машин. Таким образом, падение составило 85,6% или в 6,8 раза.

Показатель «санкционного» апреля оказался на 53,1% ниже мартовского. В целом за первые четыре месяца 2022 года в России собрали 264 тысячи легковых автомобилей. Это на 47,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Не лучше ситуация и с производством грузовиков. В апреле россиянам удалось собрать всего 12,3 тысяч таких автомобилей. По сравнению с предыдущим мартом объемы производства упали на 13,2%, а с апрелем 2021 года — на 30,4%. Всего в январе-апреле российские автозаводы выпустили 52,5 тысячи грузовиков, на 5,9% меньше, чем годом ранее.

В апреле обновил антирекорд и российский авторынок. Цифры продаж оказались хуже, чем в ковидном 2020 году, когда большинство дилерских центров не работали из-за локдауна. За месяц российским продавцам удалось реализовать всего 32 702 автомобилей. Падение продаж достигло рекордных 78,5%.