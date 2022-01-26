Спустя 15 лет: Toyota представила долгожданное третье поколение внедорожника Sequoia

От предшественника автомобиль отличается стильным дизайном и гибридной системой

Toyota представила внедорожник Sequoia нового поколения с заводским индексом XK80. Предыдущее второе продержалось на конвейере 15 лет. Его начали выпускать в 2007.

Появление автомобиля следующей генерации можно сравнить с ожиданием другой знаменитой модели марки — Toyota Land Cruiser 300, предыдущее поколение которого продержалось на конвейере немного меньше — 14 лет.

Основой для долгожданной модели послужила актуальная версия пикапа Tundra. Для Sequoia использована таже архитектура, что и для Land Cruiser 300 — TNGA-F. Частично новая Секвойя унифицирована с Тундрой. У автомобилей одинаковые передние крылья, фары и капот. Исключением стал дизайн радиаторной решетки и бамперов.

С пикапом Tundra новый рамный внедорожник разделил не только внешность, но и двигатель. Toyota Sequoia досталась гибридная система на основе 3,5-литрового Twin-Turbo V6, которому помогает электродвигатель. Суммарная отдача силовой установки — 443 л.с. Коробка передач одна — десятиступенчатая автоматическая. Привод — задний или полный.

Уже в базе внедорожник предлагает систему мультимедиа с 14-дюймовым сенсорным дисплеем, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, а также подогрев руля. Сиденья третьего ряда с электрорегулировками сдвигаются вперед-назад на 152 мм.

Покупая внедорожник будущий владелец сможет выбирать из пяти доступных комплектаций — SR5, Limited, Platinum, TRD Pro и Capstone. Опционально для каждой из них можно установить аудиосистему JBL с четырнадцатью динамиками, панорамную крышу, проекционный дисплей, а также беспроводную зарядку для смартфона.

Производство новой Sequoia наладят в Техасе. Целевыми рынками внедорожника по-прежнему останутся США и Канада. Его стоимость пока не объявлена.