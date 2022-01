В Украине стартуют продажи автомобилей BAIC

Крупнейший автомобильный бренд BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) официально выходит на рынок Украины. Модельный ряд BAIC представлен седанами, кроссоверами, а также внедорожниками. Украинским потребителям будут доступны как машины с ДВС, так и с электродвигателями.

Группа компаний BAIC производит автомобили с 1958 года, а современная деятельность охватывает производство запчастей и деталей, автомобильные услуги и торговлю, интегрированные услуги мобильности, финансы и инвестиции, а также авиацию общего назначения.

BAIC были и остаются «пионерами» совместных производств автомобильной отрасли Китая – в 80-х годах прошлого века для совместного производства внедорожников было создано Beijing Jeep Corporation, затем в начале 2000-х годов легковое направление расширило Beijing Hyundai Auto Co., Ltd., и венец автомобильного партнерства – СП Beijing Benz Automotive Co., Ltd. в 2005 году. Сегодня BAIC вместе с Daimler AG являются крупнейшими перекрестными держателями акций.

В компании работают собственные R&D-центры, более 100 тыс. сотрудников на производствах в разных странах. Годовые продажи BAIC составляют более 1 млн автомобилей. По результатам 2021 года BAIC занимает 124 место в мировом рейтинге крупнейших мировых компаний – Fortune Global Top 500.

Первая модель BAIC в Украине – кроссовер BAIC X3. Яркий, современный, динамичный и практичный автомобиль со стильным экстерьером, роскошным интерьером и множеством полезных функций, даже в базовой комплектации приятно удивят требовательных водителей и их пассажиров.

Экстерьер и интерьер

Гармонические черты передней части

Спортивный вид по бокам

Урбанистические линии крышки багажника и задних огней

Технологический и динамичный интерьер

Технические характеристики

Двигатели 1.5 и 1.5T с механической, автоматической КПП или вариатором

Тестирование и адаптация лучшими мировыми экспертами отрасли

Система рулевого управления от ThyssenKrupp

Ультранизкий коэффициент аэродинамического сопротивления

Идентичность

Smart подключение

Драйверский характер

Функциональный дизайн

Высокий уровень безопасности

Эксклюзивным представителем автомобилей BAIC в Украине является компания BBCars.

BBCars является подразделением компании AGSOLCO Ukraine (АГСОЛКО Украина), которая с 2015 года занимается поставками на рынок Украины импортной сельхозтехники, зернового оборудования, строительной, коммунальной и складской техники, коммерческих автомобилей, запасных частей, а также всех составляющих агротехнологий – семян, средств защиты растений, удобрений.

На данный момент представительство BAIC в Украине формирует дилерскую сеть.