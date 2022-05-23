Hyundai нацелился на лидерство в сегменте электромобилей и беспилотников

К 2030 году в разработку экологичных автомобилей компания инвестирует 26,5 миллиардов долларов

Hyundai озвучил новые цели, направленные на достижение глобального лидерства в области разработки и производства электромобилей и беспилотников. В ближайшие восемь лет инвестиции в это направление составят $26,5 млрд. Из них $10,5 млрд потратят к 2025 году в США и $16 млрд — к 2030 году в Южной Корее.

Как сообщается, $5 млрд «американских» инвестиций пойдут на развитие технологий автономного вождения, искусственного интеллекта, городской мобильности и роботов, остальные $5,5 млрд — на строительство нового завода полного цикла в Джорджии. Он станет площадкой по производству автомобилей Hyundai и Kia, а также тяговых батарей к ним. Об этом председатель правления Hyundai Motor Group Эйсун Чанг объявил во время прошедшей в Сеуле встречи с президентом США Джо Байденом.

О южнокорейской части программы стало известно на прошлой неделе. Выделенные на Южную Корею $16 млрд планируют вложить в расширение производства электромобилей Hyundai и Kia. К 2030 году объемы должны достигнуть 1,44 миллионов единиц. На родине Hyundai Motor Group планирует выпускать 45% от общего глобального производства, которое на начало следующего десятилетия достигнет 3,23 млн единиц.