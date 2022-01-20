Новости Загорелся во время заезда: Nissan 370Z не выдержал конкуренции с Tesla (видео)

Модифицированный Ниссан моментально загорелся при попытке обогнать электрокар

На YouTube появилось коротенькое, но достаточно зрелищное видео заезда Nissan 370Z и Tesla Model S Plaid. В нем владельцы автомобилей решили посоревноваться в дрэге и, наконец-то, выяснить кто из них лучше. Однако все прошло не так гладко, как ожидалось. В результате гонки на дороге общего пользования спортивный Nissan загорелся.

В заезде участвовал Nissan 370Z с модифицированным 3,7-литровым двигателем V6. Его мощность увеличили до 700 л.с. В стандартной версии эта цифра намного меньше – всего 328 л.с.

В качестве соперника выступал Tesla Model S Plaid с тремя электромоторами. Их суммарная отдача составляет — 1020 л.с. Максимальная скорость автомобиля — 321 км/ч. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 2,0 секунды.

Победителем первого заезда стал электрокар Тесла, не оставив конкуренту ни единого шанса. Во время второго водитель Nissan, видимо, решил взять реванш, но потерпел неудачу. Двигатель спорткара загорелся при попытке обогнать Model S Plaid.

О причинах возгорания в ролике не сообщается. Вполне возможно, что они могли возникнуть в результате вышеупомянутых доработок и слишком большой нагрузки.