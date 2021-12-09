SsangYong выводит на рынок свой первый электрокроссовер

Оценили новинку в 36 000 долларов

Электрический кроссовер Korando e-Motion от компании SsangYong является первым батарейным автомобилем марки. Производитель возлагает на него большие надежды. Поэтому первыми новинку получат жители стран Европы.

Модель не является абсолютной новой. Это уже известный кроссовер, семейство которого пополнилось электрической версией. Впервые ее представили летом этого года. Правда, тогда компания опубликовала всего несколько снимков и частично раскрыла характеристики. В преддверии выхода на рынок корейская марка озвучила возможности электрокара, вот только они не оправдали ожидания потенциальных покупателей.

В частности, в движение Korando e-Motion будет приводить один электромотор, установленный на передней оси, мощностью 190 л.с. и крутящим моментом в 360 Нм. Запас хода до 340 км обеспечивает аккумуляторная батарея на 61,5 кВтч, емкость которой можно восстановить до 80% за 33 минуты на станции быстрой зарядки. Показатели в общем то не плохие, но конкуренты предлагают гораздо более высокую мощность и лучшую дальнобойность, поэтому конкурировать будет достаточно сложно.

Внешность модели полностью соответствует текущим тенденциям на рынке. От топливной версии Korando электрокар отличается заглушкой на месте решетки радиатора, иным бампером, лючком зарядки на правом крыле и синими акцентами на кузове. Салон тоже полностью повторяет кроссовер с ДВС. В его оснащение вошла мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор систем помощи водителю. Стоимость новинки стартует от 36 000 евро.