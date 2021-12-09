BMW показала особый электрический седан (фото)

Автомобиль получит статус эксклюзива и будет предлагаться на одном рынке

В модельной линейке BMW ожидается прибавление. Совсем скоро на конвейер станет электрический седан i3, а пока информация об автомобиле появилась в базе Министерства промышленности Китая.

Основой нового электрокара стал BMW 3 Series Long, который немного «растянули». Судя по снимкам, седан получил оригинальное оформление передней части, иной бампер более сложной формы, крылья и новые светодиодные блок-фары. Под фирменными «ноздрями» расположились радары и датчики системы автопилота.

В задней части — другой бампер и графика фонарей. Среди многочисленных изменений можно отметить аэродинамические накладки на пороги и колесные диски в новом дизайне.

По сравнению с «донорской» моделью BMW i3 прибавил в размерах. Его длина — 4872 мм (+43 мм), ширина — 1846 мм, высота — 1481 мм. Размер колесной базы — 2966 мм (+30 мм).

В движение i3 будет приводить электрический двигатель собственной разработки. Его мощность составит 340 л.с.

BMW 3 Series Long / BMW 3 Series Long

Премьера BMW i3 запланирована на весну 2022 года. Электроседан будут предлагать только в Китае. Там же наладят и сборку модели.