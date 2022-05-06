Старый Toyota Land Cruiser 70 Series удивляет огромным спросом

Очередь за культовым внедорожником из 1980-х годов растянулась на два с половиной года

Toyota Land Cruiser 70 Series вышел на рынок в 1984 году и по-прежнему остается одной из самых популярных моделей. Покупатели готовы ждать свои автомобили годами. В Австралии очередь за внедорожником растянулась на два с половиной года. Тогда как списки ожидания большинства новых моделей составляют от 3 до 14 месяцев.

Комментировать конкретные сроки прибытия определенных моделей в Toyota Australia отказались, сославшись на «глобальные проблемы с поставками». При этом в подразделении подчеркнули, что делают все возможное, чтобы обеспечить максимальное возможное количество автомобилей для местных клиентов. Ожидается, что ситуация изменится в следующем году.

К концу 2022 года почти 40-летнему внедорожнику предстоит пережить очередное обновление. К этому моменту в Австралии вступят в силу новые требования к безопасности автомобиля. Актуальная версия комплектуется электрическими стеклоподъемниками, климатической системой, мультимедийным комплексом с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, а также рядом современных электронных ассистентов.





В Австралии Toyota Land Cruiser 70 Series предлагают с безальтернативным турбированным дизельным V8 4,5L (205 л.с., 450 Нм). Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Привод — полный. За доплату внедорожник укомплектуют блокировкой дифференциалов.