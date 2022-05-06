У жителей Энергодара оккупанты отбирают автомобили

Энергодар находится в оккупации с начала марта этого года. Российские военные творят на этой территории настоящий беспредел. Угрожая оружием, они отбирают у местных жителей автомобили, а также похищают спецтехнику с украинских предприятий.

На машинах, которые силой отобрали у населения города, рашисты рисуют свою символику и ездят по городу. Часть автомобилей вывозят за пределы Украины. Также они забирают на свои нужды спецтранспорт.

Как рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, с территории Запорожской АЭС они силой забрали два автокрана-подъемника, УАЗ-3163034 и легковой автомобиль. Этот транспорт оккупанты используют для установки билбордов в городе.

«Похищение имущества на захваченных территориях является нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека со стороны государства-оккупанта», – написала Денисова.