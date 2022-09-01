Subaru анонсировала новый кроссовер

Официальная премьера новинки запланирована на 15 сентября 2022 года

На официальном сайте Subaru появился счетчик, отсчитывающий дни, часы, минуты и даже секунды до мировой премьеры нового кроссовера марки. На момент публикации новости до презентации безымянной новинки осталось неполных четырнадцать дней.

Также Subaru выложила 15-секундный проморолик, на котором кроссовер мчится по горной дороге. К сожалению, рассмотреть внешность автомобиля на затемненном видео невозможно. Акцент сделан на логотипе марки на носу и передней и задней оптике.

Все подробности о новом кроссовере станут известны 15 сентября в 14:00 по восточному времени.