В Китае представлен новый рамный пикап — Changan Lantop

Новинка выйдет в обычной и внедорожной версиях

Changan Automobile Group, один из крупнейших автомобилестроительных концернов в Китае, представил новый рамный пикап — Lantop. Среднеразмерная новинка построена на основе пикапа Kaicene F70, выпускаемого с ноября 2019 года. В продуктовой иерархии бренда Lantop будет стоять на ступень выше базовой модели.

Все кузовные панели и салон у Lantop оригинальные. Передняя часть кузова оформлена в соответствии с новой фирменной стилистикой марки. Огромная решетка радиатора очерчена массивным П-образным хромированным кантом. Рельефный капот подчеркнут светодиодной горизонтальной полосой дневных ходовых огней, соединяющей двухъярусную головную оптику. В салоне обещан комфорт на уровне легковых автомобилей премиум-класса. Но никакой подробной информации и даже фото интерьера нет.

Передняя подвеска — независимая пружинная, как и у Kaicene F70. Сзади применена новая конструкция независимого типа с пятью рычагами на каждое колесо, тогда как у «донора» на этом месте независимая подвеска с неразрезным мостом.

Габаритная длина Lantop — 5600 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1875 мм. Размер колесной базы — 3430 мм. Внутренние размеры грузовой платформы — 1850 х 1595 х 500 мм.

Changan Lantop укомплектован 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем Blue Whale, выдающим 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с автоматической коробкой передач и задним или полным приводом.

Также заявлена версия Lantop Pro, подготовленная для «тяжелого бездорожья». Что под этим подразумевается, остается загадкой.