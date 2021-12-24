Subaru покажет в Токио новый электрический спорткар

Марка представит сразу пять новых автомобилей

Компания Subaru анонсировала премьеру пяти новых моделей. Их презентации состоится в середине января 2022 года на автошоу в Токио. Одна из них — концепт электрического спорткара E-ERA. Пока компания опубликовала единственный тизер шоу-кара. Как видно, он будет отличаться от остальных спортивных моделей марки. Основным отличием станет закрытая решетка радиатора и отсутствие воздухозаборников в бампере и капоте.

Также, на выставке в Токио покажут две концептуальные версии седана WRX STI следующей генерации и универсала Levorq STI. Обе модели оснастят аэродинамическим кузовным обвесом от спортивного подразделения Subaru Tecnica International.

Ожидается, что там же дебютирует новая версия экспериментального кроссовера Solterra. В стандартной модификации его приводят в движения два электромотора суммарной отдачей 218 л.с.

Кроме всего вышеперечисленного, марка покажет сразу две версии спорткара BRZ следующей генерации. Одна из них будет дорожной, другая — гоночной.