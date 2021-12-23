Комбинация из двух Fiat - четверть века на конвейере

22 декабря 1965 года было подписано лицензионное соглашение о выпуске в Польше легкового автомобиля Polski Fiat 125P. Производство таких машин было решено развернуть на автозаводе FSO в Варшаве. После проведения всего цикла подготовительных работ первые автомобили этого типа вышли из ворот предприятия в ноябре 1967 года.

Внешне они мало чем отличались от итальянской «тезки» Fiat 125, появившейся в том же 1967 году: исчезли клыки на бампере, отсутствовал второй декоративный молдинг на боковине кузова и т. д.

«Начинка» же автомобиля была совсем иная. На итальянском Fiat 125 стоял двигатель 1,6 л в 100 л. с., а вот для польской машины выбрали агрегат попроще: 1,3-литровый мотор на 60 л. с. Его позаимствовали от другого «донора» – устаревшей модели Fiat 1300/Fiat 1500, которая выпускалась еще с 1961 года. А в 1968 году, когда она вообще была снята с производства, поляки взяли от нее и 1,5-литровый мотор в 70 л. с.

Четыре года спустя после дебюта семейство польских Fiat 125P пополнил 5-дверный универсал – чисто польская разработка: в Италии Fiat 125 с таким кузовом не делали вообще. А через три года в производственной программе появилось еще одно отечественное изделие – пикап на 500 кг.

А вот с серьезными изменениями базовой модели в Польше не спешили. Только в 1975 году мощность двигателей повысили на 5 л. с. – соответственно до 65 л.с. (1,3 л) и 75 л. с. (1,5 л). А в 1988 году коробку передач поменяли на 5-ступенчатую, которую позаимствовали от своей другой модели – FSO Polonez.

А вот косметические изменения начались раньше. В 1973 году радиаторную решетку сделали из пластика, а два года спустя ее поменяли еще раз. И кроме того, задние вертикальные фонари заменили на более крупные, горизонтальные. Правда, при этом в интерьере появились новые рулевое колесо и щиток приборов. НО в 1988 году щиток опять заменили, наконец-то сделав приборы круглыми.

Особо нужно сказать, что выпускалась и спортивная версия автомобиля Polski Fiat 125P. Она имела 1,8-литровый двигатель мощностью 103 л. с. Такие машины выступали в соревнованиях по всему миру. А в заводском музее фирмы FSO можно увидеть машину, которая в 1973 году установила мировые рекорды на сверхдальних дистанциях – 25 000 км и 50 000 км, пройдя их со средней скоростью 138 км/ч.

А теперь интересная деталь. Когда срок лицензионного соглашения с фирмой Fiat закончился, поляки все равно продолжали выпускать машину, но уже под другим названием: сначала как FSO 125P-1500, а затем и просто как FSO 1500.

Производство прекратилось окончательно только 26 июня 1991 года. Почти за четверть века было изготовлено 1 млн 445 тыс. 689 автомобилей данного семейства.