В Ухане собрали первый электрический кроссовер Lotus Eletre

Рыночная премьера новинки запланирована на 2023 год

Строительство завода Lotus в Ухане завершилось 15 июля 2022 года. Через две недели с конвейера предприятия сошел первый электрический кроссовер Eletre. Новый завод британской марки расположен в индустриальном парке интеллектуальных подключенных электромобилей Уханьской зоны экономического развития.

Как сообщила пресс-служба китайской Geely Group, инвестиции в предприятие составили более 1,2 миллиардов долларов. Его называют «ведущей мировой производственной базой Lotus для ультрасовременных интеллектуальных автомобилей». Для их испытаний рядом с заводом построили трехкилометровую многофункциональную комплексную трассу с 16 поворотами. Она имеет некоторые элементы трассы Формулы-1. А также отвечает требованиям автономного вождения высокого уровня. В частности, посетители трассы смогут участвовать в гонках и дрифте.

Lotus основана в 1952 году Энтони Колином Брюсом Чепменом как Lotus Engineering Ltd. В собственности Geely британский производитель спортивных и гоночных автомобилей с 70-летним опытом оказался в 2017 года. Китайцам принадлежит 51% компании, включая подразделения Lotus Cars и Lotus Engineering.

В конце августа прошлого года Lotus учредила в Китае новую компанию Wuhan Lotus Technology и получила инвестиции от NIO Capital. По неофициальным данным, в последнем раунде финансирования британский производитель оценивался в 2,3 млдр долларов.

Год назад, во время открытия штаб-квартиры Lotus в Ухане было объявлено о планах по выпуску четырех полностью электрических умных автомобилей в течение пяти лет. Первый из них — кроссовер Lotus Eletre, ранее известный под кодовым названием TYPE 132. В Лондоне презентация модели состоялась в конце марта. В Китае электрическую новинку показали 1 июня.

Eletre — первая полностью электрическая модель от Lotus, и ее запуск знаменует собой важную веху в переходе бренда на электрификацию. Также кроссовер стал первой моделью, построенной на 880-вольтовой архитектуре Electric Premium Architecture (EPA).

Габаритами Lotus Eletre превзошел Porsche Taycan. При колесной базе 3019 мм он достигает 5103 мм в длину, 2019 мм в ширину и 1630 мм в высоту. Для сравнения, габариты Taycan — 4974 х 1967 х 1412 мм.

Eletre оснащен двумя синхронными двигателями с постоянными магнитами совокупной мощностью 905 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 2,95 секунды. Как заявили в Lotus, емкость батареи превысит 100 кВтч, а запас хода составит 600 км по WLTP. За 5 минут батарея кроссовера пополняется на 120 км пути. При использовании нагнетателя мощность 420 кВт от 10 до 80% емкости батарея пополняется за 20 минут.

По некоторым данным, кроссовер Lotus Eletre получит батарею Qilin Battery от CATL, презентация которой состоялась 23 июня. Как утверждается, CTP (cell to pack) 3.0 Qilin позволит электромобилям проезжать до 1000 км. По всей вероятности, эта цифра указана в действующем в Китае стандарте CLTC. По принятому в Европе стандарту WLTP это примерно 630 км.

После рыночного дебюта Eletre в 2023 году Lotus планирует дополнить линейку еще двумя электрокроссоверами и электрическим суперкаром. В разработке последнего принимает участие Alpine. Его презентация запланирована на 2026 год.