Suzuki готовит к дебюту удлиненную версию Jimny (фото)

О том, что компания Suzuki намерена впустить удлиненную версию внедорожника Jimny стало известно больше года назад. Изначально производитель планировал продавать такую модель на рынке Индии, а теперь заявил, что поставит новинку и в Европу.

Прототипы семейной версии автомобиля с приставкой Long в названии во всю проходят дорожные тесты. Судя по снимкам, которыми поделились фотошпионы, Jimny остался узнаваемым и сохранил привычную стилистику исполнения. При этом колесная база увеличилась на 300 мм и теперь внедорожник достигает в длину 3850 мм. Благодаря данному приросту места в салоне станет гораздо больше. Также увеличится объем багажного отсека.

Через камуфляж можно рассмотреть дополнительную пару дверей. Причем задние двери выглядят немного короче передних. Также можно отметить наличие новой решетки радиатора. Помимо экстерьера, шпионам удалось заглянуть и в салон нового внедорожника. Здесь никаких изменений нет. Он выглядит аналогично стандартной трехдверной модификации модели.

По данным инсайдеров, новинка будет использовать гибридную силовую установку. Предположительно, она основана на 1,4-литровом турбодвигателе с отдачей 129 л.с. Полный привод сохранят. Что касается дебюта Suzuki Jimny Long, то он запланирован на конец этого года. То есть в продажу внедорожник поступит только в 2023-ем.