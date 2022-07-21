Suzuki представила перерожденный Grand Vitara

Первым рынком «возрожденного» кроссовера стала Индия

20 июля в Индии состоялась премьера «возрожденного» компактного кроссовера Suzuki Grand Vitara. В разработке новинки принимали участие специалисты Toyota. Именно этим и поясняется то, что во внешности нового Grand Vitara много общего с представленным в начале месяца Toyota Urban Cruiser Hyryder. В частности у кроссоверов одинаковые крылья, капот, крыша и двери. При этом оптика и бамперы у моделей оригинальные.

Также кроссоверы используют одну платформу. При колесной базе в 2600 мм габаритная длина «возрожденного» Grand Vitara составляет 4345 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1645 мм. На рынке кроссовер предложат в качестве «мягкого» и «параллельного» гибридов.

В первом случае автомобиль укомплектуют 1,5-литровым бензиновым мотором Suzuki K15C, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная отдача силовой установки — 103 л.с. и 137 Нм крутящего момента. Вариантов коробки передач два — пятиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая с гидротрансформатором на выбор. Привод — передний или полный.

Силовая установка параллельного гибрида состоит из 1,5-литрового бензинового мотора Toyota M15A-FXE (92 л.с.,122 Нм), 79-сильного электродвигателя, вариатора eCVT и литий-ионной батареи. Совокупная мощность агрегатов — 114 л.с. Привод — передний. Запас хода на электротяге — 25 км.

Производство нового Suzuki Grand Vitara наладят на заводе Maruti Suzuki в Индии. Цены пока не озвучиваются.