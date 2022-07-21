Відтепер якісне освітлення виглядає по-новому

З моменту випуску першої автомобільної лампи NARVA, шістдесят п’ять років тому, автолампи з німецького міста Бранд-Ербісдорф (Німеччина) здобули репутацію надійних та інноваційних джерел світла і сьогодні впізнавані в усьому світі. А в цьому році в айдентиці компанії відбулися й візуальні зміни: новий логотип та упаковка. Віддаючи данину німецькій спадщині, оновлений логотип та сучасний графічний стиль поєднують у собі історичну силу бренду із простим та сучасним зовнішнім виглядом для імені, яке встановлює стандарти в автомобільному освітленні.

Новий логотип, новий слоган

У рамках процесу вдосконалення цінностей бренду NARVA та комунікації з автомобільним ринком був створений оновлений логотип, в якому збережені основні риси попереднього лого: шрифт та синій колір. Ці елементи отримали нову лаконічну обробку, яка передає сучасну актуальність, а також покращує логотип. Додавання підпису “DAS LICHT” ( в перекладі “світло”) наголошує, що NARVA є фахівцем з автомобільного освітлення. Оновлений логотип NARVA та новий графічний стиль поступово впроваджуватимуться у всі комунікації бренду. В найближчому майбутньому будуть презентовані оновлені упаковки для всіх товарних груп.

Бренд NARVA

Історія торгової марки NARVA почалася в 1948 році з організації фірми під назвою VEB Gluhlampenwerk Plauen, яка спеціалізувалася на світлових приладах загального освітлення. А бренд Narva був зареєстрований у 1957 році.

В основу його назви лягли перші літери (німецькою мовою) назв процесів та матеріалів, що застосовуються у виготовленні джерел світла: аргону, азоту та вакууму. В цьому ж 1957 році були виготовлені і перші автомобільні лампи Narva. Виробництво ламп з використанням кварцового скла почалося в 1974 році, а ще через чотири роки компанія перейшла на випуск ламп з колбами з тугоплавкого скла. У місті Бранд-Ербісдорф (Німеччина) виробничі підприємства компанії NARVA знаходяться з 1966 року. Скло для ламп виготовляється на власному скляному заводі. Фахівці компанії постійно працюють над оновленням лінійки автомобільних ламп, пропонуючи ринку технічно досконалі моделі.