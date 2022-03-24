Массовая эвакуация – как себя вести, если колонна попала под обстрел

В Украине продолжаются активные военные действия. Особенно сложная ситуация в восточном регионе страны. Из некоторых городов организованы гуманитарные коридоры, по которым люди могут выехать на личном транспорте относительно безопасно.

Однако российские войска не всегда выполняют свои обязательства. Они неоднократно совершали обстрелы по эвакуационным колоннам. Поэтому при выезде из горячих точек рекомендуем придерживаться следующих правил, которыми поделился руководитель отдела охраны труда Star Light Media Сергей Теплов. По словам эксперта, в колонне нужно двигаться зигзагом. Темп задает ведущий автомобиль и за ним маневр повторяют все последующие.

Также не стоит забывать о скорости движения. Она должна быть между отметками 60-110 км/ч. При этом не стоит совершать обгоны, так как авария только усугубит ситуацию. Если одна из машин подбита, то необходимо ее быстро вывести из колонны. А водителю и пассажирам осторожно покинуть ее и подождать замыкающий автомобиль. Не стоит выползать на обочину, так как она может быть заминирована.

Ни в коем случае нельзя останавливаться и паниковать. Ведь стоящий автомобиль – это отличная мишень для врага. Даже в случае сильного обстрела нужно продолжать движение змейкой. Раненых из подбитых машин забирать только после окончания обстрела. Сергей Теплов отметил, что о случившимся инциденте нужно максимально оперативно сообщить координатору. Возможно у него получится повлиять на ситуацию.