Suzuki выпустила автомобиль за 5000 долларов

Ультрабюджетную малолитражку будут продавать на рынках развивающихся стран

Suzuki представила ультрабюджетный автомобиль стоимостью менее 4995 долларов США — Alto K10. Презентация одного из самых дешевых автомобилей в мире состоялась в Индии, где собирали два предыдущих поколения модели.

Второе сняли с производства в 2020 году из-за несоответствия нормам вредных выбросов BS6 (аналог «Евро-6»). Новое, третье поколение пятидверного хэтчбека Alto K10 уже прошло сертификацию в Индии. Там же наладят и выпуск модели, предназначенной для рынок развивающихся страны.

Alto K10 третьей генерации построен на основе модифицированной платформы Heartect. Эта архитектура используется многими новыми моделями Suzuki, включая Baleno, Swift и кей-кары Alto и Hustler

Со сменой поколений автомобиль прибавил в габаритах и теперь достигает 3530 мм (+85 мм) в длину, 1490 мм в ширину и 1520 мм (+45 мм) в высоту. Размер колесной базы — 2380 мм (+20 мм).

Новый Alto K10 укомплектован бензиновым мотором Suzuki K10C отдачей 67 л.с. и 89 Нм крутящего момента. Коробка — 5-ступенчатая механическая или роботизированная на выбор.

Более дорогие версии Alto K10 стандартно укомплектованы кондиционером, 7,0-дюймовой мультимедийной системой, аудиокомплексом с четырьмя динамиками, ABS и двумя подушками безопасности.

В Индии новый Alto K10 стоит от 399 000 рупий (4995 долларов).