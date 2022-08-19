Дмитрий Комаров приобрел пикапы и внедорожники для ВСУ (видео)

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и бизнесмен Борис Емцев приобрели 22 автомобиля для украинских защитников.

Поиском и покупкой машин занималось Общество украинско-латвийской дружбы, которое помогает нашей армии с 2014 года. Председатель общества Валерий Оленийчук рассказал, что все автомобили покупались с учетом требований наших бойцов. Именно поэтому львиную долю среди закупленных транспортных средств занимают пикапы. Также есть внедорожники и микроавтобусы.

Оленийчук отметил, что автомобили перед отправкой в Украину прошли полное техническое обслуживание и были окрашены в соответствующий цвет. Их перегоном будут заниматься водители из Украины. Одной из машин будет управлять брат Дмитрия Комарова – Николай.

«Конвой из 22 машин для нужд ВСУ выехал из Юрмалы. Машины отправятся в самые горячие точки страны – Харьковское, Донецкое и Луганское направления», – рассказали представители организации.