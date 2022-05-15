Так будет выглядеть обновленный BMW 3 серии: фото

Рестайлинговая версия BMW 3 Series готовится к сертификации для китайского рынка

Министерство промышленности Китая слило в сеть информацию об очередной новинке. Речь идет об обновленной версии BMW 3 Series, фото которого оказались в распоряжении издания AutoHome.

Судя по снимкам, «трешке» несколько подкорректировали внешность. В частности, у автомобиля новая радиаторная решетка в нескольких вариантах отделки, более агрессивная передняя оптика и перерисованный бампер. На корме — затемненные L-образные светодиодные фонари, трапециевидные патрубки выхлопной системы с обеих сторон кузова и массивная вставка в бампере.

Габаритные размеры автомобиля — 4838 х 1827 х 1454 мм. Размер колесной базы — 2961 мм. Колесные диски — 18 или 19 дюймов.

В Китае обновленный BMW 3 Series предложат с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 204 л.с. Сроки выхода на рынок и стоимость новики пока не объявлены.