Идеальную 32-летнию Toyota MR2 продают дороже новой Supra (фото)

В то время, как компания Toyota работает над созданием нового электрического спорткара MR2, на продажу выставили классическую версию этой модели. Машина 1990 года выпуска находится в идеальном состоянии и за свою историю проехал всего 2216 км.

У предлагаемого спорткара первого поколения был всего один владелец, который относился к нему очень бережно. Мужчина выезжал на машине по особым случаям, а все остальное время она находилась в гараже. Именно благодаря такому обращению 32-летняя Toyota MR2 выглядит так, как-будто только вчера покинула конвейер.

Признаков износа нет ни только на кузове, а и в салоне, который отделан серым велюром. Под капотом модели установлен легендарный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota 4A-GE, который выдает 120 л.с. мощности. Мотор позволяет спорткару разгоняться с места до первой «‎сотни» за 8 секунд.

Владелец намерен выручить за этот идеальный Toyota MR2 34 999 фунтов стерлингов (42 162 долларов). Сумма впечатляющая. Ведь примерно за эту цену можно приобрести новый GR Supra 2022 года.