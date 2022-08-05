Новинка Таким будет китайский молодежный пикап от Changan (фото)

Сроки появления безымянной новинки на рынке, пока не озвучены

Changan Automobile, один из крупнейших автомобилестроительных концернов в Китае, анонсировал новый пикап. Целевой аудиторией новинки называют молодых жителей мегаполисов. На опубликованных компаниях фото автомобиль щедро покрыт камуфляжем, что не позволяет рассмотреть экстерьер будущей серийной модели. Техническую информацию и название пикапа держат в секрете.

По некоторым данным, новинку укомплектуют турбированным двигателем Blue Whale от кроссовера Changan Uni-K. У «донорской» модели отдача 2,0-литрового мотора составляет 232 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Работает он в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой Aisin.

В оснащении заявлены «полезные технологии». Какие именно, не уточняется. Предположительно, речь идет об адаптивном круиз-контроле и некоторых электронных «ассистентах» вождения.

На рынке «молодежный» пикап появится под маркой Changan. Дата официальной презентации и рыночная премьера модели еще не анонсированы.

Стоит отметить, что китайский концерн уже представлен на рынке пикапов двумя моделями — F70 (Hunter) и F30. Они продаются под маркой Kaicene, запущенной осенью 2019 года совместно с PSA Group.