АвтоВАЗ стал эксклюзивным импортером Renault в России

Автомобили и запчасти марки исключили из перечня товаров «параллельного импорта»

Российские чиновники внесли изменения в список товаров, которые разрешено ввозить по схеме «параллельного импорта». В частности, теперь ни одно юридическое лицо в России, за исключением АвтоВАЗа не сможет ввозить автомобили Renault и оригинальные запчасти к ним без разрешения производителя. Эксклюзивное право АвтоВАЗа поясняется тем, что концерн взял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей французской марки.

Одновременно в списке разрешенного контрафакта появились автомобили японской марки Datsun. Также теперь разрешено ввозить масла и автомобильную химию Castrol и Liqui Moly.

Импорт товаров без разрешения правообладателя в России практиковали и раньше. Официально его запретили в 2009 году. За нарушение импортерам грозили штрафы до 5 млн руб, а товары подлежали уничтожению.

Ввоз контрафакта снова разрешили весной этого года, после ухода из российского рынка практических всех иностранных компаний. В списке разрешенных для ввоза по серым схемам — более 50 автомобильных брендов, двигатели и их комплектующие, шины, автохимия и многое другое. В российском Минпромторге называют это не легализацией контрафакта, а поставками «оригинальных товаров по альтернативным каналам».