Серийный Tesla Cybertruck проехался на камеру (видео)

Официально серийную версию пикапа покажут 26 января

Электрический пикап Tesla Cybertruck является одной из самых обсуждаемых и долгожданных новинок. Его представили в 2019-ом и спустя год должны были отправить в серию, но до сих пор производство модели не началось. Однако, судя по последним фото и видео, которые попали в сеть, в скором времени инновационный электромобиль доберется до своих владельцев.

Так, на форуме Cybertruck Owners Club появилось очередное видео с футуристичным пикапом. На нем электрокар выглядит полностью готовым к производству. От показанных ранее прототипов он отличается пропорциями, при этом габариты и основная концепция исполнения сохранены. Также пикап получил массивный передний бампер и крупные накладки на колесные арки. К тому же сами колеса лишились выпуклых декоративных колпаков.

Ветровое стекло электромобиля стало немного изогнутым (у прототипа оно было плоским) и лишилось светодиодного блока в верхней части. Также появился огромный очиститель, который находится с левой стороны и располагается вертикально. Эксперты сразу же отметили, что «дворник» будет мешать водителю и отвлекать от дороги. Глава компании Илон Маск признал ошибку и сказал, что ее устранят к моменту отправки новинки в серию.

Еще одним новшеством стало появление традиционных зеркал заднего вида, которые крепятся на передних дверях. А вот дверные ручки у электропикапа так и не появились. Так что придется полагаться на электронику. По данным инсайдеров, представят товарный вариант Tesla Cybertruck 26 января в рамках специального мероприятия. Тогда же станет известно и о старте его производства. Предположительно, сборку начнут в конце 2022 года, а вот первые поставки будут не ранее начала 2023-го.