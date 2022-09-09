Теперь электрический: представлен новый Chevrolet Equinox

Новый «батарейный» кроссовер будет стоить от 30 000 долларов

Американский концерн General Motors представит новый электромобиль Chevrolet — компактный кроссовер Equinox EV. Новинка станет самой доступной моделью в электрической линейке марки Chevrolet, которая с начала 2022 года уже пополнилась пикапом Silverado EV и кроссовером Blazer EV. Производство обеих начнется в 2023 году.

Все три модели построены на модульной платформе Ultium. Технические характеристики Chevrolet Equinox EV не озвучиваются. Пока ограничились только фото экстерьера, на которых видно, что у кроссовера внушительная колесная база и короткие свесы. По предварительным данным, в длину он сравним с бензиновым Equinox, который достигает почти 4,7 метра. Аккумуляторные блоки расположены между осями. Подвеска полностью независимая. Объем багажного отделения при сложенных спинках задних сидений достигает 1614 литров.

Базовый Chevrolet Equinox EV укомплектован один мотором отдачей 210 л.с. и 328 Нм крутящего момента. Привод — передний. В зависимости от емкости батареи запас хода составит 402 или 483 км.

Полноприводная версия eAWD укомплектована двумя электродвигателями совокупной отдачей 290 л.с. и 469 Нм. Запас хода — 451 км. Время ускорения от 0 до 96 км/ч — 6,0 секунд. Максимальная масса буксируемого прицепа — 680 кг. Из интересного — система e-Pedal, позволяющая ускоряться и тормозить педалью акселерометра.

Емкость тяговых батарей не уточняется, зато заявлено стандартное зарядное устройство постоянного тока мощностью 150 кВт и переменного тока на 11,5 кВт. За доплату доступна зарядка переменного тока на 19,2 кВт.

В базовой комплектации 1LT электромобиль оснащен виртуальной панелью приборов, 11,0-дюймовой мультимедийной системой, однозонным климат-контролем и 19,0-дюймовыми колесными дисками. Из электронных «ассистентов» в наличии удержание в полосе движения и автоторможение.

В версии 2LT ко всему вышеперечисленному добавляется подогрев передних сидений и боковых зеркал заднего вида. Из внешних отличий — светящаяся диодная полоса под нижней кромкой капота.

В списке опций «мультимедийка» с дисплеем диагональю 17,7 дюйма, проекционный экран, подогрев рулевого колеса и задних сидений, передние сиденья с вентиляцией и подогревом. Также заплатить предлагают за двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Плюс к этому предложена фирменная полуавтономная система вождения Super Cruise, позволяющая ездить «без рук» по 640 тыс. км автодорог в США и Канаде. В исполнениях 2RS и 3RS кроссовер выделяется оригинальными колесными дисками и обилием черного декора на кузове.

Серийное производство Chevrolet Equinox EV наладят на заводе в Мексике, где выпускают «топливный» Equinox. Старт продаж запланирован на осень 2023 года. Первой на рынок выйдет версия 2RS. Остальные появятся весной 2024 года. Минимальный ценник заявлен на уровне 30 тысяч долларов.