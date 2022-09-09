Грузовики КрАЗ получили оригинальные кузова для перевозки лимонов и апельсинов

Не так давно Завод специального оборудования из с. Ирклиев Черкасской области отгрузил заказчику довольно экзотическую продукцию – грузовики КрАЗ для перевозки цитрусовых. На шасси модели 65053 (6х4) были установлены оригинальные платформы с откидными бортами, расположенными в два яруса. Высота бортов составляет 1,5 м, а полезный объем кузова достигает 22 кубометров.

Вот только, чтобы вживую увидеть эти кременчугские большегрузы, перевозящие лимоны и апельсины, нужно будет оправится за океан. Дело в том, что партия этих ярко окрашенных машин отправлена в Латинскую Америку, для работы на одном из госпредприятий, входящих в структуру Министерства сельского хозяйства.

Отметим, что шасси КрАЗ-65053 (6х4) имеет грузоподъемность 21 т и рассчитано на полную массу 30,5 т. Машина комплектуется турбодизельным двигателем мощностью от 300 л. с., работающим в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Топливный бак – на 250 л.