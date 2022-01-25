Теперь официально: новый внедорожник от суббренда Great Wall выходит на рынок

Tank 500 в базовом исполнении оценили в 52 940 долларов

Суббренд Great Wall был создан в 2021. Под этой маркой планируют выпускать рамные внедорожники. Конкретно об этой модели — Tank 500 — впервые стало известно летом прошлого года, правда, тогда автомобиль планировали продавать под другим индексом — 600. Публике автомобиль впервые показали в рамках автосалона в Чэнду, после чего переименовали в Tank 500. Через некоторое время внедорожник снова выставили напоказ, но уже в Гуанчжоу. После этого стартовал прием предварительных заказов. В день открытия автосалона на внедорожник удалось собрать более 22 тысяч заявок. Сейчас же появилась информация о старте продаж, который запланирован на март 2022 года.

Tank 500 выглядит достаточно брутально. Габариты новинки следующие: 4878 мм в длину, 1934 мм в ширину, 1905 мм в высоту. Размер колесной базы — 2850 мм.

Базовая версия рамного внедорожника предусматривает цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и современную систему мультимедиа, диагональ которой 14,6 дюймов. Среди других особенностей отделка под дерево, «хрустальный» селектор переключения коробки передач, панорамная крыша и четырехзонный климат-контроль. За доплату покупатель может выбрать двухцветный вариант окраски кузова.

В движение Tank 500 приводит 3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 354 л.с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — девятиступенчатая автоматическая. Привод — полный.

На родном рынке марки за автомобиль просят от 52 940 до 62 420 долларов. Поскольку ценник предварительный, окончательная стоимость может быть немного иной.