Три Honda HR-V 2023 года ищут новых владельцев – но есть нюанс

Кроссовер Honda HR-V 2023 модельного года представили совсем недавно, а на рынок США новинка вышла чуть больше месяца назад. Несмотря на это, несколько экземпляров модели уже успели разбить в ДТП.

Три автомобиля с минимальным пробегом, которые были списаны страховой, выставили на аукцион Copart. Один из них проехал всего 198 км прежде чем попасть в аварию. Это версия Sport, окрашенная в белый цвет. Удар пришелся на правую сторону. У кроссовера сильно поврежден передний бампер, погнут капот, оторвана колесная арка и треснула фара. В салоне сработала подушка безопасности.

Второй HR-V – это окрашенная в синиц цвет версия EX-L с пробегом 528 км. Как и у предыдущей машины, у этого экземпляра повреждена одна сторона, но на этот раз водительская. Как видно по фото, замены требуют бампер, капот, левая фара и крыло.

Наиболее пострадавшей из представленных на Copart является белая Honda HR-V в версии EX-L. Согласно информации, указанной в листинге, автомобиль был вовлечен в масштабную аварию и перевернулся. У него повреждены практически все кузовные панели, разбито ветровое стекло, оторваны оба зеркала заднего вида и передняя подвеска. Кроме того, у кроссовера не работает приборная панель и мультимедия.