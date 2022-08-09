Tesla Model Y может стать новым мировым бестселлером

Рекордные продажи кроссоверу прогнозируют в 2023 году

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сделал несколько громких заявлений о перспективах продаж Model Y. Во время выступления на ежегодном собрании акционеров он сказал, что уже в этом году кроссовер станет самым продаваемым автомобилем в мире по выручке, а в 2023 году — мировым бестселлером. По данным компании, уже сейчас Tesla Model Y — наиболее востребованный электромобиль в мире. Этот титул он отнял у Model 3.

Интересно, что успех «игрека» Маск предсказал за несколько лет до начала серийного производства модели в 2020 году. И хотя многие скептично относятся к его прогнозам, в отношении Model Y пока все сбывается. В частности, Маск заявлял, что спрос на Model Y будет примерно в два раза выше, чем на седан Model 3, который на тот момент уже был бестселлером среди электромобилей. Еще в 2016 году, за четыре года до выпуска, он заявлял, что годовые продажи Model Y составят от 500 000 до 1 миллиона единиц.

В 2021 году первой по количеству продаж, как и несколько лет до этого, стала Toyota Corolla. За год Toyota удалось реализовать около 1 150 000 автомобилей этой модели. Для сравнения в том же году Tesla продала совокупно 936 222 электромобиля четырех своих моделей. В 2022 году компания Илона Маска планирует преодолеть отметку в 1,3 миллиона.

Сейчас Tesla производит около 300 000 Model 3 и Model Y в квартал (цифры по отдельным моделям не публикуются). Значительный прирост производства старшего кроссовера ожидается после выхода на полную мощность заводов в Техасе и Берлине. Эти площадки выпускают исключительно Model Y. Ожидается, что к концу 2022 года Tesla сможете производить более 1 миллиона таких кроссоверов.

На том же собрании акционеров Маск подтвердил запуск серийного производства Cybertruck в 2023 году. При этом он сказал, что компания будет вынуждена поднять цены и пересмотреть технические характеристики долгожданного пикапа.