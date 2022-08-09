Мошенники перепродавали машины, полученные в виде гуманитарки для ВСУ – их задержала полиция

На фоне российской агрессии, когда страна и ее граждане бросают все силы на борьбу с врагом, некоторые украинцы умудряются спекулировать на этом в целях собственного обогащения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Главного следственного управления при сопровождении Департамента уголовного розыска и Департамента уголовного анализа Национальной полиции, а также Государственной пограничной службы разоблачили деятельность крупной преступной группировки. Под видом благотворительной организации мошенники ввозили в страну автомобили, полученные в качестве гуманитарной помощи, якобы для передачи ВСУ, а затем перепродавали их.

С апреля этого года по такой схеме они ввезли 135 машин. В ходе розыскных мероприятий правоохранители изъяли у фигурантов дела 33 транспортных средства. Поиск остальных машин ведется. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.