Tesla Model Y оснастили новой батареей

Новая версия электрокроссовера с батареей Tesla 4680 будет стоить от 60 тысяч долларов

Tesla поставила на конвейер завода в Техасе обновленную версию электрического кроссовера Model Y — Standard Range AWD. Новинка позиционируется в качестве кроссовера «стандартного диапазона с полным приводом».

Основное отличие новой версии — аккумулятор. Кроссовер укомплектовали фирменным аккумуляторным блоком Tesla 4680 с цилиндрическими элементами (46 мм — диаметр, 80 мм — высота). Они в десять раз объемнее использовавшихся ранее элементов формата 2170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота) и обладают более низкими значениями внутреннего сопротивления.

По предварительным данным, с такой батареей Model Y Standard Range AWD сможет предложить запас хода в 450 км и ускорение с места до 100 км/ч за 5,0 секунд. Официально, характеристики обновленного кроссовера пока не объявлены. Известно, что помимо батарей новинка отличается наличием магнитного подлокотника на центральной консоли, полки для багажа и нескольких других функций.

Первые 20 автомобилей Tesla Model Y Standard Range AWD были переданы на прошлой неделе сотрудникам компании во время мероприятия Cyber Rodeo. Электрокроссовер с новой батареей достался им за 59 990 долларов, на 3 тысячи дешевле Model Y Long Range AWD с запасом хода 531 км, временем разгона до 100 км/ч — 4,8 с.

В ближайшие недели компания продолжить выполнять заказы своих сотрудников. И только после этого новая модификации появится в онлайн-конфигураторе.