Tesla начала ограничивать дальность пробега Model S

Снять его предлагают за 4500 долларов

Клиенты Tesla в США начали жаловаться на ограничение пробега электромобилей Model S после планового технического обслуживания. В некоторых случаях запас хода уменьшают на немалые 128 км.

В частности, одному из владельцев Tesla Model S90 в сервисном центре компании заменили аккумулятор. Пробег при этом был установлен на 550 км, что соответствует паспортной дальности S90 с батареей на 90 кВтч. Но после замены бортового компьютера владелец заметил, что запас хода уменьшился до 422 км, то есть на 128 км. Вернуть прежнюю дальнобойность ему предложили за 4500 долларов.

После серии подобных сообщение в социальных сетях, Tesla обязалась бесплатно вернуть всем владельцам таких автомобилей положенный пробег.

Ранее компания ограничила дальнобойность Model S40 и S60. При практически одинаковой комплектации и батарее емкостью 60 кВтч, у младшей модели емкость блока ограничивалась на 40 кВтч. Владельцам новых Model S40 разницу в 20 кВтч предлагали разблокировать за дополнительную оплату. Позже эту опцию исключили из списка доступных, но, по всей вероятности, аккумуляторы с ограничением емкости сохранились в сервисных центрах. Но информирование владельцев об их установке, похоже, не практикуется.