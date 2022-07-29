Пробка на выезд из Киева, но это «не эвакуация»

Причина затора — ремонт дорожного полотна

На улице Борщаговской образовалась пробка на выезд из Киева. Причина — автодорожники срезали асфальт на остановке напротив НАУ. Весь транспорт движется по одной полосе из трех существующих.

О скорости продвижения судите сами по видео из места затора, опубликованном «Киев Движ» в Telegram. Если решитесь ехать по ул. Борщаговской, не забудьте взять с собой документы и накинуть время на остановки на блок-постах. Тем, кто не хочет проводить время в пробке, стоит подумать об альтернативных маршрутах.