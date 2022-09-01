Tesla обновила электрический тягач Semi

Компания заменила снимки на официальной странице грузовика

Tesla еще не начала официальные поставки электогрузовика Semi, а его облик уже пересмотрен. Компания обновила фотографии тягача на официальной странице модели. По мнению журналистов издания InsideEVs, это подтверждает слова главы компании Илона Маска, что поставки дальнобойной версии Tesla Semi начнутся до конца этого года.

Предположительно, таким будет товарный тягач, то есть с традиционными зеркалами, дополняющими камеры заднего вида. В остальном серийный Tesla Semi полностью повторяет концепт пятилетней давности. Первоначально предложат версию с запасом хода 805 км.

Максимальная полная нагрузка — 37 195 кг. Заявленное время ускорения от 0 до 96 км/ч — 20 секунд. От Tesla Megacharger батарея тягача пополняется до 70% емкости за 30 минут.

По информации издания, на данный момент мегазарядные терминалы установлены только в нескольких местах. В частности, на заводе Tesla по производству аккумуляторов и компонентов для электромобилей в Неваде. Также Tesla Megacharger установят на новом заводе Pepsi в Модесто, Калифорния, строительство которого началось в 2021 году.