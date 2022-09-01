Національна мережа АЗК UPG розпочала продаж високооктанового бензину upg100

Бензин upg100 – це подарунок для вашої машини, адже в сучасному світі автомобіль став радше аксесуаром, ба навіть витвором мистецтва, аніж простим засобом пересування. Тож модернізація як зовнішнього, так і внутрішнього стану вашого авто відбувається семимильними кроками. Для цього потрібне надпотужне пальне, тому тут не обійтися без upg100.

Цей легендарний бензин знову в продажу. Все, що вам потрібно, – це приїхати на будь-який АЗК мережі UPG, де ви зможете придбати пальне та переконатися в його перевагах.

Це стало можливим завдяки тому, що компанія під час війни оперативно уклала низку вигідних контрактів з європейськими постачальниками. Тому, попри нещодавню кризу в країні з пальним, UPG швидко вдалося відновити постачання та продаж високоякісного бензину.

Пальне upg100 має безліч переваг. Важливою характеристикою є його високооктановість – вона дорівнює числу 100. Ваша автівка матиме легкий розгін і плавний запуск двигуна, збільшуючи тим самим його ресурси та рівномірно розподіляючи суміші по циліндрах.

Зважаючи на це, upg100 можуть використовувати автогонщики на професійних перегонах, адже соте маркування бензину найбільше підходить для цього, кажуть самі спортсмени. Під час заїзду гонщики витискають максимум зі своїх «залізних коней», тому їхні деталі можуть не витримати навантаження. Сотий вид пального підтримує детонацію, швидкість та потужність авто.

На додачу до цього, upg100 містить невеликий відсоток вмісту сірки, бензолу та ароматичних вуглеводнів. Як результат відбувається зменшення корозії деталей. Ви можете бути впевнені: ваше авто працюватиме безперебійно.

Зважаючи на низький вміст хімічних речовин, upg100 вирізняється екологічною безпечністю. У процесі згоряння він виділяє більшу кількість енергії, тим самим мінімізуючи витрати. Тож, чи то це автодром із глядачами, чи просто вулиці міста, – використовуючи upg100, ви дбаєте ще й про довкілля.

Про upg100 кажуть: «європейська якість», адже бензин постачається із Європи та проходить багаторівневу перевірку: з кожної партії відбирають контрольні проби, які надходять до лабораторії, а фахівці роблять аналіз на відповідність всім вимогам.

Якщо хочете впевнитися в якості бензину, завітайте на будь-який АЗК UPG, де ви зможете ознайомитися з паспортом пального. Він є гарантією того, що пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає ДСТУ. Тим паче, абсолютно всі види пального на АЗК UPG постачаються з Європи та відповідають стандарту Євро-5.

Тому без перебільшень компанія UPG піклується про своїх клієнтів та приділяє велику увагу екологічній безпеці власного продукту.