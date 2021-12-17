Украинская полиция пересела на новые автомобили

Всего закупили 21 автомобиль

Автопарк Национальной полиции Украины пополнился новыми автомобилями, которые были закуплены на тендерах, а часть – получена от международных партнеров МВД. Они будут эксплуатироваться патрульными Киева и области.

Ключи от 21 служебного автомобиля в торжественной обстановке были переданы начальником полиции Киева Иваном Выговским. Машины будут использоваться для выезда на вызовы следователей, оперативников и спецназовцев. На службу, в рамках системы «Безопасная столица», они поступят сегодня, 17 декабря 2021 года.

В частности, правоохранители получили в пользование следующие модели (численность каждой модели не раскрывается):